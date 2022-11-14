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لبنان

شخصية رئاسية "غير مقبولة" من "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 04:45
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بدا لافتاً أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد غيّب في خطابه الأخير ذكر عهد رئيس الجمهورية الاسبق ميشال سليمان.
هذا  الامر اعتبرته أوساط سياسية بمثابة رسالةٍ في أكثر من اتجاه: الأول وهو أنّ "حزب الله" لم يكن راضياً عن تجربة سليمان الرئاسية ويعتبره" الرئيس الذي لم يكُن حامياً للمقاومة كما يكفي". أما الاتجاه الثاني فيشيرُ إلى أنّ "حزب الله" قد لا يقبل بشخصية رئيس للجمهورية مماثلة لشخصية سليمان التي لم تُساير "حزب الله" في الكثير من الملفات لكنها في الوقت نفسه لم تكُن "عدائية" معه.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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