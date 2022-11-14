دريان دان انفجار اسطنبول: عدوان اجرامي لزعزعة امن تركيا واستقرارها

دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "الانفجار الإرهابي الذي وقع بشارع الاستقلال في حي تقسيم وسط إسطنبول والذي أسفر عن العديد من القتلى والجرحى"، ووصفه "بالعدوان الإجرامي لزعزعة امن واستقرار تركيا".

Advertisement



وفي بيان له، أعرب دريان عن ألمه وحزنه وتضامنه ووقوفه الى جانب تركيا حكومة وشعبا، مقدما تعازيه للرئيس رجب طيب أردوغان ولأسر ضحايا التفجير الإرهابي وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.