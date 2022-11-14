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لبنان

الخارجية عزت مصر بضحايا انقلاب حافلة ركاب ودانت القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات

Lebanon 24
14-11-2022 | 02:33
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تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين "بأحر التعازي من جمهورية مصر العربية الشقيقة والشعب المصري بضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب في محافظة الدقهلية، والتى ادت إلى وفاة عدد كبير من الركاب وسقوط العديد من الجرحى".
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وأكدت في بيان "تضامنها وتعاطفها مع ذوي الضحايا راجية الرحمة لأرواح من سقطوا في الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وفي بيان ثان، دانت  وزارة الخارجية والمغتربين "القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا، والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتسبب بأضرارٍ مادية، وتبدي كامل تضامنها في هذا الإطار مع الجمهورية العربية السورية".

وأكدت أن "هذه الإعتداءات تشكل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً لسيادة لبنان من خلال إنتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الاسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة المدنية في الاجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين".

واحتفظت "بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك فور توافر المعطيات الأمنية كافة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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