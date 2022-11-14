الخارجية عزت مصر بضحايا انقلاب حافلة ركاب ودانت القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين "بأحر التعازي من جمهورية مصر العربية الشقيقة والشعب المصري بضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب في محافظة الدقهلية، والتى ادت إلى وفاة عدد كبير من الركاب وسقوط العديد من الجرحى".

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وأكدت في بيان "تضامنها وتعاطفها مع ذوي الضحايا راجية الرحمة لأرواح من سقطوا في الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".