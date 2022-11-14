كرم: الكتلة تسعى لإعادة انتظام الدولة

أكد النائب فادي كرم ان "تكتل الجمهورية القوية ينسق والكتل النيابية المعارضة حول ملف الاستحقاق الرئاسي، ولكنه ليس في جو اجتماع الغد ولا يعلم من دعا اليه".



وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، اعتبر كرم أن "مسألة ارتفاع أصوات النائب ميشال معوض مرتبطة بتأييد النواب الـ 67 المعارضين لسياسة حزب الله"، لافتا الى ان "كلام النائب محمد رعد بالأمس صحيح وصادق لأنهم يريدون رئيسا يخدم مشروعهم".

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وعن طرح البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي عقد مؤتمر دولي يفرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رأى انها" فكرة جديدة في سبيل تحرير لبنان من تموضعه"، وقال: "ان الراعي لا يعتبر كل النواب فاشلين ولكنه لا يدخل في التفاصيل".



وعما إذا كانت "الجمهورية القوية" ستشارك في أي جلسة تشريعية يدعو اليها الرئيس نبيه بري، قال: "ان الكتلة تسعى لإعادة انتظام الدولة، ولذلك تريد انتخاب رئيس اولا".