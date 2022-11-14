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لبنان

خلف: التغييريون خذلوا الشعب وخيبوا آماله

Lebanon 24
14-11-2022 | 02:42
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 أكد النائب ملحم خلف انه لم يتلق أي دعوة حتى الساعة، لحضور اجتماع المستقلين المتوقع ان يعقد غدا، في محاولة لتوحيد المواقف حول الاستحقاقات، وانه لا يعلم من هي الجهة الداعية اليه.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، اعتبر ان "كل تشريع هو تشريع الضرورة وليس فقط الملف المتعلق بالكهرباء"، مشدداً على ان "الأولوية اليوم هي لإعادة تكوين السلطة كسبا للوقت ورحمة بالناس، من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشيرا الى ان "المادة 74 من الدستور تلزم النواب الذهاب فورا لانتخاب الرئيس في حال الشغور".

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وأشار الى أن "التغييريين قد خذلوا الشعب الذي انتخبهم وخيبوا آماله"، مجددا القول ان "أهداف ومبادئ النواب الـ 13 واحدة على الرغم من التباين في الآراء تحت سقف الديموقراطية".

ورأى ان دعوة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي لعقد مؤتمر دولي هي "حث على تحمل المسؤولية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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