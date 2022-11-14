أرسلان دان الإعتداءات على سوريا وتفجير اسطنبول: الإرهاب لا لون له ولا دين

دان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتفجير الإرهابي في اسطنبول.

وقال: "ندين الإعتداءات المتكرّرة من العدو الإسرائيلي على سورية وسط صمت عربي مريب، وكذلك التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ضحايا أبرياء من قتلى وجرحى في منطقة تقسيم في اسطنبول".

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