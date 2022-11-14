Advertisement

لبنان

أرسلان دان الإعتداءات على سوريا وتفجير اسطنبول: الإرهاب لا لون له ولا دين

Lebanon 24
14-11-2022 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1010506-638040200127978028.jpg
Doc-P-1010506-638040200127978028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتفجير الإرهابي في اسطنبول.
 
وقال: "ندين الإعتداءات المتكرّرة من العدو الإسرائيلي على سورية وسط صمت عربي مريب، وكذلك التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ضحايا أبرياء من قتلى وجرحى في منطقة تقسيم في اسطنبول".
Advertisement
 



وأضاف: "ما كنّا ننادي به عن الإرهاب ودوره في سوريا وصلنا إليه اليوم في العمق التركي، فالارهاب لا لون له ولا دين".


وختم بالقول: "تعازيّ الحارة إلى عائلات الضحايا في سوريا وتركيا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website