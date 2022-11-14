أرسلان دان الإعتداءات على سوريا وتفجير اسطنبول: الإرهاب لا لون له ولا دين

دان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتفجير الإرهابي في اسطنبول.
وقال: "ندين الإعتداءات المتكرّرة من العدو الإسرائيلي على سورية وسط صمت عربي مريب، وكذلك التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ضحايا أبرياء من قتلى وجرحى في منطقة تقسيم في اسطنبول".
وأضاف: "ما كنّا ننادي به عن الإرهاب ودوره في سوريا وصلنا إليه اليوم في العمق التركي، فالارهاب لا لون له ولا دين".
وختم بالقول: "تعازيّ الحارة إلى عائلات الضحايا في سوريا وتركيا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".