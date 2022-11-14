سكرية: اين اصبحت التحقيقات بفضيحة بيع ادوية سرطان مهربة من الكرنتينا؟

حذر رئيس "حملة الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية من "استغلال المواجهة الضرورية للكوليرا تضخيما وتخويفا واعلاما للتعتيم وتمرير فضائح ادوية السرطان المفقود بعضها والمهرب من مستودع الكرنتينا الوزاري للسوق السوداء، لبيعه بالدولار ليتبين انه من ادوية الهبات التي وصلت منذ شهور ومن دول عدة، ليتحول معها بعض موظفي الوزارة الى سماسرة ادوية كما حصل ومنذ ايام حيث عرض الموظف تدبير الدواء من تركيا لاحد المرضى وخلال اربعة وعشرون ساعة".

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وأضاف في بيان: "وهنا نسأل وزير الصحة اين اصبحت التحقيقات التي كلف التفتيش الوزاري بها منذ شهرين بفضيحة بيع ادوية سرطان في تركيا وسوريا مهربة من الكرنتينا، ولماذا لا تعلن نتائجها او تحال للقضاء الذي يستند الى تحقيقات التفتيش الوزاري كما التفتيش المركزي الذي لم يحرك له ساكنا؟".

وكشف أن "نسبة موت مرضى سرطان محرومو العلاج، هي أعلى من وفيات الكوليرا التي تخضع للوقاية بالدرجة الاولى، فلا تدعو هذا الخلل يشوه مواجهتكم السليمة للكوليرا التي هيأنا لها البيئة المناسبة بفسادنا المتراكم منذ عقود".