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لبنان

جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.. اليكم موعدها

Lebanon 24
14-11-2022 | 04:50
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يعـقـد مجلس النواب جلسة في تمـام  الساعـة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الثاني 2022، وذلـك لإنتخاب رئيس الجمهورية.
 
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