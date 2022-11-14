حول الرواتب.. إليكم ما سيحصل غداً

من المقرر أن تصبح موازنة العام 2022 نافذة قانونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 15 تشرين الثاني، فيما من المتوقع أن تصدر في الجريدة الرسمية بأقرب وقتٍ ممكن.

وعملياً، فإن سريان الموازنة يعني أن قيمة رواتب موظفي القطاع العام ستُصبح وفق الآلية الجديدة التي أُقرّت، إلا أنه ليس محسوماً حتى الآن ما إذا كان هذا الأمر سيحصل أواخر الشهر الحالي.