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لبنان

بشأن "صيرفة".. ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 06:15
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توقعت مصادر مصرفيّة أن يُحافظ مصرف لبنان، اليوم الإثنين، على سعر الدولار ضمن منصة "صيرفة" أي عند حدود 30300 ليرة لبنانية.
وقالت المصادر لـ"لبنان24" إن هناك إمكانية إلى أن يُبادر مصرف لبنان إلى رفع دولار "صيرفة" قريباً وذلك في خطوة منه لتقريب أسعار الدولار بين المنصة والسوق الموازية.
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واعتبرت المصادر أنّ أي خطوة من مصرف لبنان بشأن "صيرفة" قد تكون من خلال تعاميم جديدة يمكن أن تصدرُ في أوقات قريبة. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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