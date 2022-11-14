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لبنان

هل يتم رفع الدعم عن القمح وحصره ببطاقة للعائلات المعوزة؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 05:12
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طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور "برفع الدعم عن القمح وحصره ببطاقة تمويلية تعطى للعائلات الاكثر عوزا وتضررا من الأزمة الاقتصادية".

وأكد سرور في بيان أنه " في اتصال مع قيادة الجيش تبين أن هناك نحو 279 الف بطاقة جاهزة للتوزيع على العائلات المستحقة، كي لا يتبخر قرض الـ150 مليون دولار كالمليارات التي تبخرت سابقاً، وبعدها سيتم رفع الدعم ويحصل مع الخبز كما حصل مع الدواء والكهرباء والمحروقات".
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كما طالب النواب بـ "مكاشفة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليوضح للشعب من يحصل على دولارات منصة صيرفة، عبر جدول يومي يصدر عن المركزي يوضح العمليات المصرفية بالارقام والاسماء والصفة لكل مستفيد".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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