اجتماعاتٌ لميقاتي ولقاءٌ مع قائد "اليونيفيل": لوقف الخروقات الإسرائيلية للسّيادة اللبنانية

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "لبنان يقدر التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل والتنسيق بينهما".



وأبلغ القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو اهمية وقف الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية وتنفيذ القرار1701.

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وكان رئيس الحكومة استقبل في السراي الحكومي اليوم قائد اليونيفيل على رأس وفد، وشارك في اللقاء الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.

وأعلن الناطق باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي "ان الهدف من هذا اللقاء هو اطلاع الرئيس ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش ، اضافة الى اطلاع دولته على المستجدات في ما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701 الذي سيصدر خلال أيام قليلة".



سفير الإتحاد الأوروبي



واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف على رأس وفد وجرى البحث في التعاون الثنائي والملفات التي تحتاج الى متابعة.



اجتماع صحي



وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع لجنة الصحة النيابية شارك فيه النواب السادة: بلال عبدالله، غسان سكاف، فادي علامة، رامي فنج، عناية عز الدين، علي المقداد، أمين شري، وأمين سر اللجنة حسين عواد.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله في تصريح له بعد اللقاء: "تشرفنا كلجنة صحة نيابية بزيارة دولة الرئيس ميقاتي لاطلاعه على التوصيات التي أعدتها اللجنة بعد سلسلة اجتماعات مع كل الوزارات المعنية والادارات والمنظمات الدولية، في موضوع الكوليرا وهو موضوع أساسي، ونعتبره كلجنة صحة نيابية موضوعا مركزيا في عملنا لمواكبة نشاط وأعمال وزارة الصحة وكل الأجهزة المعنية لما يحمله من مخاطر ليس فقط صحية، ولكن أيضا اقتصادية ومعنوية على لبنان.

وأعلن: "للأسف هذا الملف اتى الى لبنان عبر النازحين السوريين، لذلك كانت إحدى التوصيات أن تتم مراقبة هذا الموضوع وربما التدقيق في المناطق الموبوءة الموجودة في سوريا وضبط النازحين.

والأهم كان اليوم في نقاشنا مع دولة الرئيس كيفية تأمين الامكانات المطلوبة للكهرباء خصوصا للصرف الصحي، والأبار الارتوازية، ومصالح المياه. وأعطى دولة الرئيس مشكورا تعليماته بتأمين سلف كانت طلبتها مصالح المياه لمواكبة اجراءات الكوليرا. والمطلوب الدعم الأساسي لوزارة الصحة التي باشرت ببعض الإجراءات الميدانية وحملات التلقيح وتعزيز المستشفيات الحكومية وتجهيزها لمواكبة تفشي حالات الكوليرا. يبقى ان نقول لأهلنا جميعا بأن الكوليرا مرض خطير بسبب كثافة انتشاره في حال تفلت ولم تتم الوقاية من قبل الجميع، ونحاول مراقبة مياه الشفة وبعض الخضار، والأهم من كل ذلك أن نواكب أيضا الاجراءات التي يمكن للبلديات أن تقوم بها على صعيد الطاقة، في إطار مراقبة المياه، مياه الشفة ومياه الصهاريج".

أضاف: "كان جزء من نقاشنا مع دولة الرئيس بشأن موضوع الدواء للأمراض المستعصية ومرضى السرطان والإجراءات الكفيلة بتعزيز هذا الملف وتخفيف معاناة المرضى وأهاليهم. ربما يدور بعض النقاش حول رفع الدعم عن الأدوية وموقفنا كلجنة صحة نيابية مبدئي اننا مستمرون بالدعم حتى إجراء البديل، لن نوافق على إلغاء الدعم عن هذه الأدوية، الا اذا كانت هناك خطة بديلة نستطيع من خلالها أن نثق بأن المريض اللبناني، أذا كان يعاني من مرض السرطان او اي أمراض مستعصية سيكون دواءه مؤمنا وفي قدرته تأمين هذآ الدواء، وخارج هذا الإطار هذا الموضوع بحاجة الى نقاش كبير.



دار الايتام الاسلامية



والتقى الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراءالقاضي محمود مكيّة، المدير العام لدار الأيتام الاسلامية بشار قوتلي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون ونشاطات الدار.



اتصالات



وأجرى رئيس الحكومة اتصالات بكل من وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والدفاع الوطني موريس سليم والعدل هنري خوري والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مشددا على ضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية بشأن عمليّة التّخريب الّتي حصلت على المصعد الكهربائي في منطقة الارز وافادته بالنتيجة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الضالعين في هذا العمل المدان.

صورٌ من لقاء ميقاتي اليوم:

اللقاء مع القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"

اللقاء مع سفير الإتحاد الأوروبي

اللقاء مع لجنة الصحة النيابية

اللقاء مع المدير العام لدار الأيتام الاسلامية