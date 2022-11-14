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لبنان

قرارٌ جديد بحقّ القاضية غادة عون.. ما هو؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 05:18
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أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ادّعى، اليوم الإثنين، على القاضية غادة عون بجرم إثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة إستعمال السلطة وأحال نسخة عن الإدعاء إلى هيئة التفتيش القضائي.
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ويأتي هذا القرار من عويدات على خلفيّة الدعوى المقامة ضدّ عون من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته السيدة رندة عاصي بري.
 
ولم تمثل عون، اليوم، أمام عويدات، إلا أن محاميتها باسكال فهد كانت متواجدة داخل قصر العدل، فيما ألغيت الوقفة التضامنية مع عون. 
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قالت فهد: "القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى".
 
بدوره، أكّد محامي بري علي رحال إنّ "الدعوى التي تقدم بها رئيس مجلس النواب قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية"، وأضاف: "هناك كرامات ولن نتراجع".
 
 
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