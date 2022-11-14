أبي رميا يكشف مصير مشروع منظومات للصرف الصحي في البترون

غرد النائب سيمون ابي رميا على ضوء مشاركته في جلسة اللجان المشتركة: "صوتنا اليوم في اجتماع اللجان المشتركة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع انشاء منظومات للصرف الصحي في البترون. وطالبت مع مجموعة من النواب بالدعوة الى جلسة مخصّصة للاطلاع على كل مشاريع الصرف الصحي في لبنان بخاصة وانه توافرت معطيات عن هدر او سوء ادارة وامكان انشاء هيئة تحقيق لاحقاً".

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