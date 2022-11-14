أبي رميا يكشف مصير مشروع منظومات للصرف الصحي في البترون

صوتنا اليوم في اجتماع اللجان المشتركة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع انشاء منظومات للصرف الصحي في البترون. وطالبت مع مجموعة من النواب بالدعوة الى جلسة مخصّصة للاطلاع على كل مشاريع الصرف الصحي في لبنان خاصة وانه توافرت معطيات عن هدر او سوء ادارة وامكانية انشاء هيئة تحقيق لاحقاً. pic.twitter.com/aQX0Procbz
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) November 14, 2022
صوتنا اليوم في اجتماع اللجان المشتركة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع انشاء منظومات للصرف الصحي في البترون. وطالبت مع مجموعة من النواب بالدعوة الى جلسة مخصّصة للاطلاع على كل مشاريع الصرف الصحي في لبنان خاصة وانه توافرت معطيات عن هدر او سوء ادارة وامكانية انشاء هيئة تحقيق لاحقاً. pic.twitter.com/aQX0Procbz