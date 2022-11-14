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لبنان

وهاب "يتّهم" جنبلاط بقضية جديدة.. ما هي وماذا قال؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 06:18
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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "لا أفهم لماذا يقوم السيد جنبلاط بتفضيل ضباط على آخرين في ملف الشرطة القضائية لماذا نظلم ضباط مستحقين لمصلحة ضباط موالين؟ عادت العصابة لتتحكم بالمفاصل ولكن الحساب قريب".
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