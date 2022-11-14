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لبنان

بإشارة قضائية.. المدير العام المعاون لمنشآت النفط طرابلس رهن التوقيف

Lebanon 24
14-11-2022 | 06:33
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أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بإشارة من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس هادي الحسامي، على خلفية إختفاء كميات كبيرة من المحروقات في المنشآت والتحقيقات ما زالت مستمرة لكشف المتوّرطين كافة.
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