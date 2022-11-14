دريان بحث في العلاقات مع سفير سلطنة عمان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير سلطنة عمان في لبنان احمد بن محمد السعيدي.

وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية وتعزيز العلاقات بين البلدين.