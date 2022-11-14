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لبنان

دريان بحث في العلاقات مع سفير سلطنة عمان

Lebanon 24
14-11-2022 | 06:39
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير سلطنة عمان في لبنان احمد بن محمد السعيدي.
 
وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعربية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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