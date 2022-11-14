قليل قليل.. هذا ما فعلته "إسرائيل" عند الحدود مع لبنان

أفادت المعلومات بأنّ 30 جندياً إسرائيلياً اجتازوا، ظهر اليوم الإثنين، السّياج التقني عند الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ونفذوا مسحاً لمنطقة "خلّة المحافر" المتنازع عليها جنوب بلدة العديسة الجنوبيّة.

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