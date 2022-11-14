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لبنان

قليل قليل.. هذا ما فعلته "إسرائيل" عند الحدود مع لبنان

Lebanon 24
14-11-2022 | 07:16
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أفادت المعلومات بأنّ 30 جندياً إسرائيلياً اجتازوا، ظهر اليوم الإثنين، السّياج التقني عند الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ونفذوا مسحاً لمنطقة "خلّة المحافر" المتنازع عليها جنوب بلدة العديسة الجنوبيّة. 
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