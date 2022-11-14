Advertisement

لبنان

مكانهُ تغيّر.. أين سيعقد "النواب المستقلون" اجتماعهم؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1010578-638040336601251286.jpg
Doc-P-1010578-638040336601251286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ اجتماع النواب المُستقلين الذي قيل أنه سيحصلُ في أحد الفنادق، سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة 3 بعد الظهر في مكتبة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب الرئيس في جلسات خمس هزلية وتفشيل كل الحوارات حتى مؤتمر إعلان بعبدا فإننا لا نجد حلاً إلّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان
lebanon 24
15/11/2022 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجية من مجلس النواب: اليوم لا شيء ناضح ونتمنى أن يكون هناك في أقرب وقت ممكن لقاءات بين القادة اللبنانيين من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويوحد البلد حول مشروع انقاذي
lebanon 24
15/11/2022 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الصحفيين: حاولت استمزاج اراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي وبعد ان اوضحت كتلتان اساسيتان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار تراجعت عن الموضوع
lebanon 24
15/11/2022 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تبلّغ من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توصل المحادثات مع الوفد القبرصي الى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
lebanon 24
15/11/2022 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website