مكانهُ تغيّر.. أين سيعقد "النواب المستقلون" اجتماعهم؟

أفادت قناة الـ"MTV" بأنّ اجتماع النواب المُستقلين الذي قيل أنه سيحصلُ في أحد الفنادق، سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة 3 بعد الظهر في مكتبة.



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