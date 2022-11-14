كشفَ نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بوصعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أنّ "بعض المصارف ما زال يحوّل الأموال بناء على العلاقات مع أصحاب المصارف والواسطة".

وأكد بو صعب أن "قانون الكابيتال كونترول يمنع الاستنسابيّة، ومن الضروري إقراره وتحميل المسؤولية للمصارف"، وقال: "كلما وصلنا للبحث ببند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة تتم عرقلة النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك وبين من يريد ولكن".

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وأضاف: "إننا نعمل على مصلحة المودع ونحافظ عليها، والكابيتال كونترول هي جزء من هذه المصلحة، والجدية ستبدأ غداً الثلاثاء عند الساعة الـ10.30 صباحاً وأنا لا أقبل بأن شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم".