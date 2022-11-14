كلب يهاجم طفلاً بشراسة في هذه المنطقة (صورة)

هاجم كلب في منطقة الشياح، الطفل عبد ك. ما تسبب بجروح بليغة في وجهه، نُقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب مراسلة "لبنان 24".

Advertisement

وقد حضرت شرطة البلدية والقوى الامنية الى المكان. وعرف انّ والد الطفل هو صاحب الكلب.