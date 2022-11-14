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لبنان

كلب يهاجم طفلاً بشراسة في هذه المنطقة (صورة)

Lebanon 24
14-11-2022 | 08:40
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هاجم كلب في منطقة الشياح، الطفل عبد ك. ما تسبب بجروح بليغة في وجهه، نُقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب مراسلة "لبنان 24". 
 
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وقد حضرت شرطة البلدية والقوى الامنية الى المكان. وعرف انّ والد الطفل هو صاحب الكلب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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