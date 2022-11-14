اجتماع في زحلة بحث في موضوع الكوليرا

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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعاً في مكتبه في سرايا زحلة، يأتي استكمالاً لاجتماع لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع الذي عقد في 24 تشرين الاول الماضي، ومتابعة موضوع وباء"الكوليرا"والحد من انتشاره.وتمّ الإطلاع على عملية سير الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.