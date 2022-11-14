تضارب وآلات حادّة.. ماذا حصل في هذه البلدة الجنوبية؟

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ادى إشكال وقع في بلدة الخرايب الجنوبية بين شبان من عائلتين تخلله استخدام آلات حادة، الى جرح اربعة اشخاص، بينهم رئيس البلدية حسان الدر، أثناء تدخله لفض الخلاف ومحاولته تهدئة الوضع.وحضرت قوة من مخفر الزرارية وقوة من الجيش لتطويق الاشكال وإعادة الامور الى طبيعتها.