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لبنان
هذا ما تمنّاه شمعون على سفير قطر... ما علاقة إيران؟
Lebanon 24
14-11-2022
|
09:01
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استقبل رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب كميل شمعون في البيت المركزي للحزب في السوديكو سفير دولة قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، يرافقه المستشار مشعل بن محمد الكواري، في حضور الأمين العام لحزب الأحرار فرنسوا زعتر.
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وتحدث شمعون لافتاً إلى "هناك مثل يقول: بيت الأحرار يستقبل الجميع واليوم شرفنا سعادة السفير السهلاوي بزيارة وتحدثنا عن التطورات السياسية على الساحة اللبنانية، سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وهو اليوم العنوان الكبير وأكد لنا السفير أن دولة قطر على مسافة واحدة من كل المرشحين لرئاسة الجمهورية، لكن لقطر علاقات مميزة مع كل الدول العربية ولديها علاقات مع إيران جارتها".
وتمنى شمعون على دولة قطر "أن تسعى لدى إيران أن تخفف ضغطها على لبنان لكي يستطيع أن يتعافى ويتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها أكان على صعيد الإستحقاق الرئاسي أو الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية، وقد أكد لنا سعادة السفير أن المساعي قائمة وقطر اليوم لاعب مهم على الساحة السياسية في الشرق الأوسط".
ولفت شمعون من جهة ثانية، إلى أنه "هنأ السهلاوي بدورة كأس العالم في كرة القدم ، التي تستضيفها دولة قطر وهي على درجة عالية من التنظيم وحسن الضيافة على الرغم من التحديات الكبيرة ودول كانت تريد منع إقامة دورة الألعاب في قطر لكنهم نجحوا ونقدم لهم كل التقدير والشكر لأننا في لبنان بحاجة أيضا لنفس رياضي جديد والشباب في لبنان هم اليوم بحاجة لحكام كحكام دولة قطر الذين يعملون لمصلحة بلادهم والمواطنين القطريين".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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