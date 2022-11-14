ميقاتي: بإنتخاب رئيس للجمهورية ينتظم العمل السياسي

Advertisement

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فوراً من أجل انتظام العمل السياسي".وفي حديث له عبر قناة "الجزيرة"، أشار ميقاتي إلى أن علاقة تاريخية تربطه بسليمان فرنجية، قائلاً: "أتمنى أن يكون رئيساً للجمهورية".وأعلن ميقاتي أنه "سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة".وأضاف: "سأخاطب واشنطن رسمياً للاستفسارعن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية"، مؤكداً أن "لبنان لا يخضع لحصار أميركي ونحن لن نعرضه إلى أي مخاطر".ورأى ميقاتي أن "جزءاً من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي علاقة لبنان مع الدول العربية".