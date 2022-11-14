Advertisement

لبنان

ميقاتي: بإنتخاب رئيس للجمهورية ينتظم العمل السياسي

Lebanon 24
14-11-2022 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1010614-638040418005763453.jpg
Doc-P-1010614-638040418005763453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فوراً من أجل انتظام العمل السياسي".

وفي حديث له عبر قناة "الجزيرة"، أشار ميقاتي إلى أن علاقة تاريخية تربطه بسليمان فرنجية، قائلاً: "أتمنى أن يكون رئيساً للجمهورية".
Advertisement

وأعلن ميقاتي أنه "سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف: "سأخاطب واشنطن رسمياً للاستفسارعن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية"، مؤكداً أن "لبنان لا يخضع لحصار أميركي ونحن لن نعرضه إلى أي مخاطر".

ورأى ميقاتي أن "جزءاً من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي علاقة لبنان مع الدول العربية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website