الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة ما بين 39,500 ليرة للمبيع و39,600 ليرة للشراء.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 39,700 ليرة للمبيع و39,750 ليرة للشراء.