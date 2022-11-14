مولوي استقبل سفيرة كندا.. وهذا ما تمّ التباحث به

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، النائب ياسين ياسين وبحث معه الاوضاع العامة في البلاد.والتقى سفيرة كندا ستيفاني ماكولم وتم التباحث في العلاقات بين البلدين على المستويات كافة.واستقبل مولوي مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بو عبود مع وفد من المعهد.وقال بو عبود بعد اللقاء: جئناكم لمشاركتكم فرحتنا بإنشاء نقابة الايقونوغرافيين في لبنان والتي تعنى كاتبي الايقونة، مع علمكم على اهمية التنظيم والنظام الذي يحفظ المهنة واصحابها".وأضاف:" نشكركم على كل الجهود المبذولة من قبلكم والتي قدمتموها من اجل نقابتنا التي سلكت الطريق القانوني".والتقى الوزير مولوي رئيس "مجموعة الإقتصاد والأعمال" رؤوف ابو زكي الذي وجه له دعوة لحضور مؤتمر تنظمه المجموعة في 22 كانون الاول المقبل في بيروت.