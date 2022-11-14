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لبنان

القاضية عون: هلق صار تطبيق القانون جريمة

Lebanon 24
14-11-2022 | 10:37
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كتبت القاضية غادة عون في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "بس حقوق الناس مين بيحميها. يا رب توكلت عليه ماذا يفعل بي الانسان. ولازم تعرفوا انو ٣٠ سنة ظل قانون الاثراء غير المشروع غير مطبق .انا اول من طبقه.وقامت الدني وما قعدت.ويللي ادعى علي اليوم وقفني عن العمل بسبب ذلك  ولا يحق له قانونا. انا بعمل ضميري بس اذا بدكن تسترجعوا مصرياتكن .ما فيكن تطلبوا قضاة من القمر..انا بقدم حالي فدى الحق. ما بيهم".
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وأضافت: "هلق صار تطبيق القانون جريمة. جريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية. بطمنكم  يا مودعين.ا نو اذا بقيت الحال على هذا المنوال: يدعى على القاضي لانو استرجى وطلب تطبيق القانون .للاسف اذا هيك مش راح تشوفو مصرياتكن الا بالحلم.. و. هلق المطالبة بتطبيق القانون  خاصة قانون رفع السرية المصرفية صار جريمة. بتحرز يدعى على القاضي الذي يطالب بتطبيقه. بتاسف قلن يا مودعين انو بالحلم مش راح تشوفو مصرياتكن".
 
 
 
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