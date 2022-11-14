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لبنان

موقف حازم.. حزب الله يعلّق على التفجير الإرهابي في إسطنبول

Lebanon 24
14-11-2022 | 10:45
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أدان حزب الله بشدة "التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول التركية وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين".

وقال حزب الله في بيانٍ: "نطالب بموقف حازم ضد جماعات القتل والإرهاب وأي بلد في العالم ليس بمنأى من مخاطرها ما يستدعي عملاً وموقفاً موحداً".
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