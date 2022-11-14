موقف حازم.. حزب الله يعلّق على التفجير الإرهابي في إسطنبول

أدان حزب الله بشدة "التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول التركية وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين".



وقال حزب الله في بيانٍ: "نطالب بموقف حازم ضد جماعات القتل والإرهاب وأي بلد في العالم ليس بمنأى من مخاطرها ما يستدعي عملاً وموقفاً موحداً".

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