مركز العزم الثقافيّ افتتح معرضاً للفنانة التشكيليّة مجد مكارم

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تحت عنوان" اسأل نفسي من أنا"، نظم مركز العزم الثقافيّ معرضا فنيّا للفنانة التشكيليّة مجد فارس مكارم في قاعة المعارض التابعة للمركز في بيت الفن- الميناء.وتضمن المعرض 28 لوحة تجسّد معاني الحوار مع الذات والآخرين حيث أخذت الطابع التعبيريّ الإيحائيّ .تجدر الإشارة إلى أن مكارم هي فنانة تشكيليّة سورية، من مواليد دمشق وتخرجت من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1997.عملت في تدريس التربيّة الفنيّة بالمدارس والمعاهد الفنيّة، ثم انتقلت للعمل كموجهة اختصاصيّة لمادة التربيّة الفنيّة، وتتميّز لوحاتها بالاحساس والرغبة والثورة والإبداع.