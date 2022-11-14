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لبنان

عثمان عرض للاوضاع مع ضاهر

Lebanon 24
14-11-2022 | 10:47
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب ميشال ضاهر.
 
وجرى في الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد. 
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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