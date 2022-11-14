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لبنان

قائد الجيش استقبل مسؤولاً فرنسياً... هذا ما بحثاه

Lebanon 24
14-11-2022 | 10:54
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
ثم استقبل مدير التعاون للشؤون الأمنية والدفاعية الفرنسية General Regis COLCOMBET يرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد Gregory MEDINA مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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