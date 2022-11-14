دخول 36 مليون دولار إلى لبنان في 3 أشهر.. وزير يكشف مصدر الأموال!

اعتبرَ وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنّ "سياسة الاستدانة ليست الحل الوحيد لإنقاذ لبنان"، معتبراً أنّ "تفعيل المرافق العامة، مرفأ بيروت والمطار فقط رفدا الخزينة العامة بحوالى 36 مليون دولار فريش في 3 أشهر، وهذا أول الغيث"، وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى أنّ وزارة الأشغال والنقل وحدها ترفد الخزينة بـ90% من الدولار الفريس لحساب رقمه 36 فيها".

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