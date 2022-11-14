بيانٌ من "اليونيفيل".. هذا ما شهده الاجتماع الثلاثي في الناقورة

أصدرت قوات "اليونيفيل"، اليوم الإثنين، بياناً، أعلنت فيه أن رئيس البعثة وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، ترأس الاجتماع الثلاثي المنتظم الذي عُقد في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، اليوم.

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وبحسب البيان، فإنّ لاثارو "قدّم التهنئة إلى ممثلي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على الاتفاق البحري الأخير والتاريخي، معتبراً أن هذا الأمر يظهر أن الخلافات التي تبدو مستعصية على الحلً يمكن حلها".

وأشار البيان إلى أنّ "اللواء لاثارو رحّب بـ"رسائل التهدئة الأخيرة"، وحثّ "كبار المسؤولين في القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في الغرفة على ضمان دعم هذه الكلمات بعمل ملموس"، وقال: "إنني أحثّكم على منع أي أنشطة يمكن أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر. وتماشياً مع توقّعات مجلس الأمن، يجب اتخاذ إجراءات بشكل استباقي لمنع الانتهاكات والسلوك الاستفزازي من جانبكما وأن نرى المرتكبين يحالون الى المساءلة".



وشكر لاثارو "الأطراف على حسن نيتهم وتعاونهم في تسهيل موسم قطاف الزيتون في الحقول التي يشطرها الخط الأزرق"، مشجعاً "الأطراف على استكشاف ترتيبات محلية مماثلة للمساعدة في تقليل التوترات".



واشار البيان الى ان "المناقشات تركزت خلال الاجتماع، على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وحريّة حركة جنود حفظ السلام، وقضايا أخرى ضمن نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة".