جامعة الدول العربية تستلمُ أرضاً لبناء مقر المركز العربي للبحوث القانونية في ضبيه

أعلنت جامعة الدول العربية في بيان، أنها "أتمت استلام أرض مخصصة لبناء مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، في ضبيه"، واصفة ذلك بـ"الإنجاز الرائد على كل المستويات".

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وأشارت إلى أن "السفير حسام زكي مثل الأمين العام جامعة الدول العربية وأنجز التوقيع مع الجانب اللبناني عبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضوره".



ولفتت إلى أن "الأرض تبلغ مساحتها حوالى3 آلاف متر مربع، وتقع في منطقة الضبية"، مشيرة إلى أن "ميقاتي أوعز بالبدء فوراً بإنجاز الخرائط الهندسية وتسليمها إلى الجامعة من أجل الانطلاق في عملية التمويل من قبل الدول والشروع في عملية البناء في أسرع وقت ممكن".