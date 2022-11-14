Advertisement

لبنان

جامعة الدول العربية تستلمُ أرضاً لبناء مقر المركز العربي للبحوث القانونية في ضبيه

Lebanon 24
14-11-2022 | 13:11
A-
A+
Doc-P-1010671-638040536398484095.png
Doc-P-1010671-638040536398484095.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جامعة الدول العربية في بيان، أنها "أتمت استلام أرض مخصصة  لبناء مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، في ضبيه"، واصفة ذلك بـ"الإنجاز الرائد على كل المستويات".
Advertisement
وأشارت إلى أن "السفير حسام زكي مثل الأمين العام جامعة الدول العربية وأنجز التوقيع مع الجانب اللبناني عبر وزير العدل  في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضوره".

ولفتت إلى أن "الأرض تبلغ مساحتها حوالى3  آلاف متر مربع، وتقع في منطقة الضبية"، مشيرة إلى أن "ميقاتي أوعز بالبدء فوراً بإنجاز الخرائط الهندسية وتسليمها إلى الجامعة من أجل الانطلاق في عملية التمويل من قبل الدول والشروع في عملية البناء في أسرع وقت ممكن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website