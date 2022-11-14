الحزن كبير.. الموت يُؤلم فرنجية وعائلته

غيّب الموت السيدة ماريا أثنائيل سورو والدة السيدة ريما فرنجية زوجة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 16 الجاري الساعة الثانية بعد الظهر في كاتدرائية سيدة العطايا ادما.

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"لبنان24" يتقدّم من أفراد عائلة الفقيدة بأحر التعازي ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.