Advertisement

لبنان

الحزن كبير.. الموت يُؤلم فرنجية وعائلته

Lebanon 24
14-11-2022 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1010683-638040568049974308.jpg
Doc-P-1010683-638040568049974308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت السيدة ماريا أثنائيل سورو والدة السيدة ريما فرنجية زوجة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 16 الجاري الساعة الثانية بعد الظهر في كاتدرائية سيدة العطايا ادما.
Advertisement
 
"لبنان24" يتقدّم من أفراد عائلة الفقيدة بأحر التعازي ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. 
 

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website