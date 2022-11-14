إشكالٌ وجرحى في صيدا.. إليكم ما حصل

شهدت منطقة سيروب - صيدا، مساء اليوم الإثنين، اشكالاً كبيراً بين عدد من الشبان تطوّر إلى إطلاق نار.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ الاشكال حصل على خلفية ركن السيّارات، وقد نُقلت الإصابات التي نجمت عنه إلى مستشفى الهمشري.