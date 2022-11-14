ما جديد إصابات "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، تسجيل 60 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان.

ووفقاً للوزارة، فإن العدد التراكمي للحالات المثبتة بات 1219677، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

Advertisement