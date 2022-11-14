هل سيتابع اللبنانيون المونديال؟.. وزير الإعلام يكشف

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في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، لن يتمكن المواطن بسهولة من متابعة مباريات مونديال قطر 2022 في منزله، خصوصا بعد الارتفاع الكبير في تكلفة الاشتراك الشهري لباقات شركات النقل المباشر للمباريات، بالنسبة للراتب الشهري الذي يتقاضاه.وتعليقا على ذلك، كشف وزير الإعلام زياد المكاري، أن "الاتصالات جارية على قدم وساق لتأمين نقل مباريات المونديال، وتمكين اللبنانيين من متابعتها".وأضاف المكاري في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، مساء الإثنين، أنه "لا بد من دفع مقابل مادي لتأمين حقوق البث على الشاشة الرسمية، وأن العمل جار لتأمين المبالغ المطلوبة".وتابع: "نأمل أن تثمر الاتصالات التي نجريها مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة المقبلة"، لافتا إلى "جهوزية الوضع التقني" في لبنان.وأكد المكاري أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة، يعلن خلاله ما توصلت إليه المفاوضات، مؤكدا أن الوزارة "تبذل جهودا كبيرة وجدية، حتى لا يدفع المواطن تكلفة متابعة المباريات، من خلال تأمين الاشتراكات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".