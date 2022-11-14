مقدمات النشرات المسائيّة

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غدا لناظره قريب ما إذا كان سيحمل إقرارا لبند عرقل النقاش داخل اللجان النيابية المشتركة بين من يريد ومن لا يريد الكابيتال كونترول سيحضر في جلسة الغد نجما كما كان في جلسة اليوم.وعلى مقربة من موعد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية فإن قاعدة الثلثين غير قابلة للنقاش وسيكون خلال الجلسة كلام واضح ومباشر في هذا الصدد من الرئيس نبيه بري بأن رئيس البلاد ينتخب من الثلثين من دون لف ودوران.وقد طبقت هذه القاعدة ولم يتم تخطيها في إنتخاب الرؤساء الراحلين والسابقين قبل الطائف وقد طبقت على كل من إنتخب بعد الطائف أيضا من الرئيس الراحل رينه معوض إلى الرئيس السابق ميشال عون.قضائيا لم تحضر مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى النيابة العامة التمييزية للإستماع إليها في الشكوى المقدمة ضدها من الرئيس نبيه بري وعقيلته فعون التي اوفدت وكيلتها ادعي عليها من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات امام الغرفة الجزائية في محكمة التمييز بجرم إثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة إستعمال السلطة وتمت احالة نسخة من الإدعاء الى هيئة التفتيش القضائي.وعشية دخولة موازنة العام 2022 حيز التنفيذ أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيا خلال الأشهر المقبلة كاشفا انه سيخاطب واشنطن رسميا للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيراني مؤكدا أنه لن يعرض لبنان الى أي مخاطر ولم يخف ميقاتي في حديث للجزيرة تمنيه ان يكون فرنجية رئيسا للجمهورية داعيا الى ان لا يكون الرئيس المقبل رئيس تحد لأحد.منتصف الليلة تبدأ الجمهورية اسبوعها الثالث بلا رئيس. ومع ان الرئيس بري حدد الخميس المقبل موعدا جديدا.ولكن الجلسة السادسة لانتخاب رئيس ستكون كسابقاتها، اي مسرحية هزلية، كما وصفها البطريرك الراعي في عظته امس.واللافت ان الدعوة التي اطلقها الراعي لعقد مؤتمر دولي لم تلق تجاوبا كبيرا من النواب، وفق التقرير الذي اجرته ال "ام تي في" في هذا الصدد، ما يؤكد ان النواب المتخاذلين في عملية الانتخاب، والعاجزين حتى عن عقد حوار في ما بينهم، يستكملون تخاذلهم وعجزهم برفض اي مقترح يمكن ان يخرج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة.مقابل التخاذل المحلي حراك دولي يهدف الى مساعدة لبنان.فالملف اللبناني سيحضر في محادثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع زعماء العالم في قمة العشرين في بالي، كما سيكون حاضرا على طاولة مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسيل. فهل مسموح ان يتحرك العالم لتحريك الاستحقاق الرئاسي، فيما معظم ممثلي الامة يلهثون اما وراء الورقة البيضاء، او وراء كلمات واسماء وهمية؟والفشل البرلماني لا يقتصر على الاستحقاق الرئاسي، بل يشمل مختلف الاستحقاقات الاساسية، وآخرها طريقة تعاطي اللجان المشتركة مع قانون الكابيتال كونتترول.فمرة جديدة تخفق اللجان في البحث جديا في القانون، اذ عرضت للموضوع عرضا في نصف الساعة الاخير من الاجتماع، ما استدعى تأجيل البحث الى الغد ، كأن لا شيء يدعو الى العجلة! من جهة ثانية يعقد نواب المعارضة اجتماعا غدا في مجلس النواب وعلى جدول اعمالهم بندان: التشريع في مرحلة الشغور الرئاسي، والموقف من الاستحقاق الرئاسي.الاجتماع الذي يشكل تكملة لاجتماع بيت الكتائب مطلع الشهر، ينتظر ان يشارك فيه حوالى ثلاثين نائبا، ما يعني تحول المعارضين المستقلين والتغييريين ونواب السنة الحاضرين قوة وازنة داخل مجلس النواب.قضائيا، حماوة لافتة سببها غادة عون، التي لم تمثل امام رئيسها مدعي عام التمييز لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب وزوجته عليها، ما حمل القاضي غسان عويدات على احالتها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فكان ردها كالعادة اللجوء الى التغريد عبر تويتر.فهل معقول ان ينتهي العهد العوني سياسيا، فيما يستمر قضائيا من خلال ممارسات غادة عون اللامؤسساتية وتغريداتها الشعبوية؟واشنطن تمنع الفيول عن اللبنانيين وتفرض عقوبات احادية وغير قانونية عليهم. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الذي جدد نصرة الجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان بوجه ما سماها اللصوصية الاميركية الدولية، ومعلنا من جديد ان بلاده لن تقصر بمساعدة البلد الشقيق.اما ابناؤه فلا يريدون مساعدة انفسهم، فاولئك المصابون بمتلازمة ستوكهولم – اي المدينين بالولاء والتعاطف مع خاطفهم الاميركي – فلا يزالون يرفضون هبة الفيول الايرانية ويبحثون بين قواميس دساتيرهم عن تشريعات، وفي خزناتهم المفلسة عن السبيل الى بعض الدولارات لتأمين ثماني او عشر ساعات كهربائية يوميا، وهي مؤمنة بلا تعب من الهبة الايرانية – لو وافقوا عليها..وان بقوا واقفين عند خاطر الاميركي فلن يقف البلد على رجليه، ولن يجدوا مزاحما للعتمة التي تأكل بقتامتها ما تبقى من اقتصاد وآمال ببعض حل..وعلى حاله البلد المعلق على فراغ رئاسي وضياع سياسي، ومع تجديد الرئيس نبيه بري الدعوة الى جلسة سادسة الخميس لانتخاب رئيس، فلا جديد يشي باي تبدل على صورة الجلسات السابقة..وعلى غرار الجلسات السابقة كانت حال اللجان المشتركة خلال محاولة نقاش الكابيتال كونترول، حيث لا يزال حاكم مصرف لبنان أكبر من ان يحضر هذه الجلسات خدمة لمن لا يريد اقرار هذا المشروع ..في مشاريع توتير المنطقة، الانفجار الذي استهدف اسطنبول التركية، أدانه حزب الله وعزى الشعب والدولة التركية بضحاياه، داعيا دول المنطقة وشعوبها الى عمل وموقف موحد ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الامنية الخطيرة.اما وزير الداخلية التركية “سليمان صويلو” فقد ربط التفجير بالايادي الاميركية، رافضا رسالة التعزية التي تقدمت بها السفارة الاميركية، ومعتبرا ان الهجوم رسالة ارادوا ايصالها لتركيا وسترد عليها..ومن اندونيسيا لقاء برسائل متعددة جمع الرئيسين الاميركي والصيني في ظل اعلى مستويات الغليان السياسي الذي تطفو عليه العلاقة بين البلدين، حيث أكدا أن ابقاء الامور على ما هي عليه لن يصب في مصلحة بلديهما ولا العالم..ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تدخل فيها القوى السياسية اللبنانية في تناقضات.وليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تحاول فيها تلك القوى تبرير التناقضات، بشكل قد يقنع البعض أحيانا، لكنه حتما سيفشل في اقناع آخرين.غير ان الجديد اليوم، هو الدرجة الفاقعة غير المسبوقة لتلك التناقضات، إلى درجة صارت معها محاولات التبرير تقارب المستحيل، حتى لأقرب المناصرين والمؤيدين، المربكين بلا ادنى شك، إلى أقصى حد، أمام الرأي العام اللبناني الأوسع.فكيف يمكن مثلا التبرير لمناصري القوات اللبنانية أن نائبهم في البترون غياث يزبك خرج إلى العلن، وبتصريح بالصوت والصورة من مجلس النواب اليوم، ليتبنى، ويبشر اللبنانيين عموما والبتارنة خصوصا، بإقرار مشروع معين للبترون، زاعما أن نواب الجمهورية القوية صوتوا معه، فيما كان زميله شوقي الدكاش يغرد متباهيا بالتصويت ضد المشروع، الذي صوت ضده ايضا النائب زياد حواط؟وكيف يمكن التبرير لمناصري حزب الكتائب، أن الضجة التي يثيرها اليوم النائب سامي الجميل حول رفض نصاب الثلثين، قابلها قبل اعوام موقف له، موثق بالصوت والصورة، يقر فيه بوجود اعتماد نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس؟وكيف يمكن التبرير للشعب اللبناني عامة، أن بعض الكتل النيابية والنواب المنفردين، يضحكون على الناس في موضوع الكابيتال كونترول، فيعلنون ويكررون أنهم أشد الحريصين على أموال المودعين، فيما يلفون ويدورون داخل جلسة اللجان، لتأجيل اقرار القانون؟وكيف يمكن التبرير للمودعين عامة، أن القاضية الوحيدة التي تجرأت على مقاربة ملف سرقة أموالهم، صارت هي المجرمة والملاحقة، فيما حاكم مصرف لبنان يمتنع عن الحضور الى جلسة في ساحة النجمة، وفي وقت لم يساءل أو يحاكم أي من المعنيين السياسيين والاداريين بكل ما حل بأموالهم الخاصة، فضلا عن الاموال العامة؟حقا، اللي استحوا ماتوا. هكذا يقول المثل. اما هذه الايام، فلا يبدو أن للخجل مكان، خصوصا بالنسبة إلى الممعنين في قتل الحقيقة… على عينك يا تاجر." بق البحصة " رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فقال: "أتمنى أن يكون سليمان فرنجيه رئيسا للجمهورية " مشيرا إلى أن علاقة تاريخية تربطه به" .كلام الرئيس ميقاتي أدلى به إلى قناة الجزيرة القطرية حيث زارها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. صحيح أن لا رابط بين الموقف والزيارة ، لكن ما هو شبه مؤكد أن ملف الرئاسة يتحرك بوتيرة غير بطيئة بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي حدد مواصفات لا تنطبق إلا على باقة ضيقة جدا يوافق عليها حزب الله.مع ذلك فالأمور لم تنضج بعد ، وجلسة الخميس ستنضم إلى سابقاتها ، وفي الإنتظار جلسة اللجان النيابية المشتركة كان نجمها " الكابيتال كونترول" الذي شهد كباشا بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي ترأس الجلسة،وبين بعض النواب . بو صعب غمز من قناة بعض النواب، فكشف أن "جلسات اللجان عندما تصل الى الكابيتال كونترول تصبح حامية، وهناك من يريد اقراره وعدد من النواب لايريد. والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وهي لا تقر في مجلس النواب، وهناك قانون يتعلق بالسرية المصرفية اقر واخر يتعلق باعادة هيكلة المصارف اصبح موجودا بين ايدينا وتاخرت الحكومة في ارساله، لذلك تم ربط القوانين ببعضها البعض. اما من لديه نظرية انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها فليفسر لي ذلك ، ولا أقبل بأن أكون شريكا في طمس القوانين في الأدراج وليتحمل النواب مسؤولية قرارهم. ومداخلات بعض النواب تتكرر".واضح من موقف بوصعب ان هناك تباينا بينه وبين عدد من النواب ، بو صعب يميل إلى درس الكابيتال كونترول على حدا ، فيما نواب يطرحون تلازم القوانين ، وهذا ما لا يوافق عليه بوصعب ، وعليه ماذا ستشهد جلسة الغد؟ومن الكباش النيابي إلى الكباش القضائي:النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أدعى على القاضية غادة عون أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم إثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة استعمال السلطة، وأحال نسخة من الإدعاء على هيئة التفتيش القضائي.القاضية عون ردت بتغريدة كتبت فيها : "هلق المطالبة بتطبيق القانون ، خاصة قانون رفع السرية المصرفية صار جريمة.؟ بتحرز يدعى على القاضي الذي يطالب بتطبيقه؟واليوم كان لافتا إحياء نادي رؤساء الحكومات السابقين فانعقد اجتماع ضم الى الرئيس ميقاتي الرئيسين السنيورة وسلام ، واستشف منه دعم الرئيس ميقاتي الذي في حديثه إلى الجزيرة كشف في موضوع النفط الايراني رداوعما يتردد عن احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على لبنان في حال قبول هبة النفط الايراني قال: لم أسمع اي كلام اميركي في هذه الموضوع ولكنني سالت احد مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، فنصحنا بتوجيه مراسلة رسمية الى المعنيين في الادارة الأميركية للاستفسار عن الموضوع، وهذا ما سيحصل.دوليا ، تطوران لافتان، الأول: يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز محادثات مع نظيره الروسي في أنقرة لتحذيره من عواقب استخدام أسلحة نووية، والتي لوحت موسكو بنشرها في أوكرانيا.وسيبلغ بيرنز رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين رسالة بشأن "عواقب استخدام روسيا أسلحة نووية، وخطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي".التطور الثاني، إعلان ألمانيا أنها بصدد تأميم فرع سابق لمجموعة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، معتبرة الخطوة ضرورية في ضوء أهمية الشركة بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد. والخطوة ذاتها اتخذتها بولندا.يبقى الحدث المحلي الأبرز ، صدور الموازنة غدا في ملحق في الجريدة الرسمية ، الرسوم ستضاعف فماذا عن أسعار السلع ؟ وما هي جداول هذه الاسعار؟.