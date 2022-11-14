تمويل مرشّح

موَّل تجاري - سياحي ذو فعالية في بيروت، مرشحاً لإعادة هيكلة، في ضوء بيع حصة الشريك الأساسي لمستثمر آخر، يرغب بإعادة النظر بما هو معمول به حالياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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