إحياء لقاء "رؤساء الحكومات" بعد غياب ميقاتي: سنخاطب أميركا بشأن النفط الإيراني

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اتخذ اللقاء الأول منذ مدة طويلة لـ"رؤساء الحكومات" الحالي والسابقين دلالات بارزة، اذ بدا بمثابة إعادة ضخ الفعالية في هذا التجمع بعد تعليق طال منذ ما قبل الانتخابات النيابية، كما حمل مضمون الموقف الذي عبر عنه ابعادا ضاغطة في مسار ازمة الفراغ الرئاسي.وبحسب "اللواء" فان احياء نادي رؤساء الحكومات السابقين، خطوة من شأنها ان توفر الدعم لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته في مواجهة الأزمات الخطيرة التي تعصف بالبلاد".وقد عقد اللقاء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيسي الحكومة الاسبقين فؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة ميقاتي واصدروا بيانا ركزوا فيه على مجموعة أولويات ابرزها تحديد معايير توحيدية وسيادية للرئيس الجديد فشددوا على "وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. كما شددوا على "وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديمقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله" وطالبوا "بضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين".وكان ميقاتي قبل الاجتماع اكد تأييده لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا وقال في حديث ل" الجزيرة" أنه "يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السياسي". واعلن انه "يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولا من الجميع وألا يكون رئيس تحد لأحد، وتربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيسا للجمهورية".وأعلن أنه سيستفسر من الولايات المتحدة عمّا إذا كانت هبة النفط الإيرانية مشمولة بالعقوبات الأميركية، معتبراً في ذات الوقت أن لبنان غير محاصر من قبلها.وقال إنه سيخاطب واشنطن رسمياً لـ«الاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية»، مضيفاً أن لبنان «لا يخضع لحصار أميركي ونحن لن نعرضه إلى أي مخاطر».واعتبر ميقاتي أن «جزءاً من الأزمة التي نعاني منها ناجمٌ عن تردّي علاقة لبنان مع الدول العربية». كما أوضح أنه «سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة».