"توتال" تباشر التحضيرات للبدء بحفر اول بئر غاز بالبلوك 9

يستمر ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل محور متابعة في ضوء معطيات سياسية وميدانية. فقد اعلن الوسيط الاميركي في الملف آموس هوكشتاين ان «الاتفاق الذي تم في ملف الترسيم يعتبر انجازا مهما لأنه سيتيح للبنان وللبنانيين فرصة استثماره التي عليهم ان يستغلوها».

Advertisement

وأكد هوكشتاين ان «الأمر الوحيد الذي لن يحصل هو انضمام لبنان الى بقية الشرق في الاستفادة من تطورات الطاقة لانه لم يستطع حتى الان البدء بالانتاج»، لافتاً الى انه «لم تكن هناك شركة تريد القدوم الى بلد علاقته غير مستقرة مع اسرائيل».

ميدانيا أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين ان شركة "توتال انرجي" تأمل في معرفة ما يحتويه البلوك ٩ في الجنوب من غاز في نهاية ٢٠٢٣ وفق ما قاله لـ"النهار" لوران فيفيي نائب رئيس "توتال" للشرق الاوسط وشمال افريقيا. وأوضح انه بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ستسرع "توتال انرجي" التحضيرات للبدء بحفر اول بئر تقييمية لمعرفة قدرة هذا البلوك. "فتقليديا في جميع عمليات التنقيب تجري الاعدادات على مراحل يتم الانتظار لترتيب فريق العمل ثم يجري مناقصات للحصول على المعدات التي يتم اختيارها بحسب المنصة النفطية وخصوصياتها التقنية، ولكن في لبنان سنعمل ذلك بالتوازي وليس بالمراحل، لنسرع كل الاعدادات لبدء التنقيب ونأمل ان نتمكن من معرفة ما يحتويه البلوك في نهاية 2023 ".