مخاوف من "استدارة" جنبلاط

كتبت" الديار": لا يعول "خصوم" فرنجية على مواقف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط العلنية الرافضة لانتخاب فرنجية على محمل الجد، وبعيدا عن إعادة تموضع السعودية من عدمه، فان علاقة بري بزعيم المختارة تثير الكثير من القلق، فاذا كانت كتلة "اللقاء الديموقراطي" ما تزال ملتزمة بالتصويت لمرشّح المعارضة ميشال معوض، فإن تصريح جنبلاط بعد اللقاء الاخير مع رئيس المجلس عن إمكانية البحث عن مرشّح توافقي، فتح الباب على إمكانية التسوية. ووفقا لمصادر معارضة، فان جنبلاط يمهد "للاستدارة" عبر قوله "لسنا فريقاً واحداً في البلد، فليتداول بأسماء وعندها نرى، واتفقنا مع بري على ألّا يكون هناك مرشح تحدٍ". وبرأي المصادر ليس تفصيلا قول النائب مروان حمادة ان فرنجية مرشح "مقبول"، وكذلك تصريح رامي الريس وقوله بأن فرنجية "زعيم وطني وله حضوره السياسي والشعبي، لكننا غير واثقين من أن فريق الثامن من آذار والعونيين متفقون على مرشّح واحد، وعندما يتفقون لكل حادث حديث".

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