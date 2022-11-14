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لبنان

تمويل الكهرباء مسؤولية الحكومة لا مجلس النواب

Lebanon 24
14-11-2022 | 23:03
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كتبت "البناء": ترفض كتل نيابية عدة التشريع في هذه المرحلة التي يجب أن ينكب المجلس على انتخاب رئيس للجمهورية كأولوية تتقدم على بقية الاستحقاقات.
 
 
وتهدد عقدة التشريع الاتفاق الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة تأمين التمويل اللازم لزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية الى 8 ساعات يومياً، لكون مصرف لبنان طلب تغطية حكومية ونيابية لتمويل سلفة الكهرباء عبر عقد الاستقراض.
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لكن مصادر نيابية أوضحت لـ"البناء" أن "تأمين التمويل مسؤولية الحكومة ولا علاقة للمجلس النيابي لا من قريب ولا من بعيد وكل ما يُحكى عن سلفة عبر المجلس بعيد عن الحقيقة".وعما إذا كان الأمر يتطلب جلسة للحكومة لإقرار سلفة وإحالتها للمجلس، لفتت المصادر الى أنه "قد يكون لديهم آلية أخرى للحصول على المبلغ".
 
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