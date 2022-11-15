Advertisement

لبنان

بكركي تختار 3 أسماء رئاسية!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1010791-638040964272941128.jpg
Doc-P-1010791-638040964272941128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فيما تجري عملية جوجلة لاسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية على مستوى قوى التغيير والمستقلين وايضا على مستوى المعارضة رغم ترشيحها النائب ميشال معوض، أفاد مصدر ديبلوماسي معني "أن البطريركية المارونية كانت قد طرحت عبر بعض القنوات الديبلوماسية والسياسية  ثلاثة اسماء لرئاسة الجمهورية وهم على التوالي الوزير السابق روجيه ديب، العميد المتقاعد جورج خوري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

لكن البارز في هذا السياق، وفق مصادر مطلعة على موقف بكركي، أن تسمية الراعي لديب لم تلق استحسانا عند حزب "القوات اللبنانية"، الذي اوفد شخصية رفيعة الى بكركي لمصارحة البطريرك الماروني بالامر  .

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2022-11-16
04:46 | 2022-11-16
04:38 | 2022-11-16
04:30 | 2022-11-16
04:29 | 2022-11-16
04:00 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website