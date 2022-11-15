بكركي تختار 3 أسماء رئاسية!

فيما تجري عملية جوجلة لاسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية على مستوى قوى التغيير والمستقلين وايضا على مستوى المعارضة رغم ترشيحها النائب ميشال معوض، أفاد مصدر ديبلوماسي معني "أن البطريركية المارونية كانت قد طرحت عبر بعض القنوات الديبلوماسية والسياسية ثلاثة اسماء لرئاسة الجمهورية وهم على التوالي الوزير السابق روجيه ديب، العميد المتقاعد جورج خوري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

لكن البارز في هذا السياق، وفق مصادر مطلعة على موقف بكركي، أن تسمية الراعي لديب لم تلق استحسانا عند حزب "القوات اللبنانية"، الذي اوفد شخصية رفيعة الى بكركي لمصارحة البطريرك الماروني بالامر .