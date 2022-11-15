هذا ما يروّجه نواب "الوطني الحر" عن "حزب الله"

بدا لافتاً مؤخراً ترويج نواب تابعين لـ"التيار الوطني الحر" لمقولة أنّ "حزب الله" غير قادر حتى الآن على إيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أوساط "الثنائي الشيعي".

وتوقفت مصادر سياسية عند "ترويج" هذا الكلام، فاعتبرت أن "الوطني الحر" بات يفصلُ نفسه عن الحزب وكأنه "عاتبٌ عليه" بسبب عدم دعمه لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل في معركة الرئاسة.

وأضافت: "الطريقة التي يتحدّثُ بها نواب التيار تشيرُ إلى أن هناك طلاقاً بينهم وبين حزب الله في الملف الرئاسي. أما الأهم فهو أن نواب التيار حسموا أن هناك مرشحاً لحزب الله وهو النائب سليمان فرنجية، علماً أن الأخير لم يعلن هذا الأمر صراحة حتى الآن.. فلماذا استباق الأمور؟".