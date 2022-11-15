"توتّر" في سوق الدولار.. ما يجري ليس عادياً

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ حشداً كبيراً من الصرّافين في السّوق الموازية باتوا مؤخراً يتواجهُون في ما بينهم مع إسداء اتهاماتٍ إلى بعضهم بالتحكم بالسوق وسحب الدولار منه بمبالغ طائلة.

وبيّنت المُعطيات أنّ الصرَّافين كانوا يتوعدون آخرين بكشف ملفاتهم في القضاء وإبراز دورهم بالتلاعب في السوق الموازية.

وتخوفت المصادر من تفاقم هذا الصراع بين الصرافين، محذرة من انفلاته في الشارع عبر صدامات جديدة في ما بينهم، لاسيما أنّ الشواهد على الاصطدام كانت كثيرة في أوقاتٍ سابق وقد تتجدد في أي وقتٍ بسبب عدم وجود ضوابط ضمن السوق.