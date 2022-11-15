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لبنان

اشكال واطلاق للنار... والسبب تعبئة المياه

Lebanon 24
15-11-2022 | 01:29
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بسبب التسابق على تعبئة المياه، ووفقا لما أفادت مندوبة "لبنان 24"، وقع إشكال في بلدة برقايل في عكار بين المدعوين "أ.أ" و "م.ع " تخلله اطلاق للنار ما ادى الى اصابة الأخير.  
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