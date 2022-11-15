بعد انفجار "تقسيم" هل تأثرت حجوزات اللبنانيين إلى تركيا؟

أدى الانفجار الذي وقع الأحد الماضي في شارع "الاستقلال" القريب من ساحة تقسيم وسط إسطنبول إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 81 شخصاً، هذا الشارع هو من أشهر شوارع المدينة ويعج بالسياح الذين يأتون من كافة أقطار العالم وأيضا باللبنانيين الذين يقصدونه بأعداد كبيرة طوال أيام السنة ولاسيما وان السفر إلى تركيا لا يحتاج إلى تأشيرة دخول.فهل تأثرت الحجوزات جراء هذا الانفجار؟

الرئيس السابق لنقابة الأدلاء السياحيين وصاحب إحدى وكالات السفر هيثم فواز أكد عبر "لبنان 24" ان "الحجوزات إلى مناطق تركية أخرى لم تتأثر جراء ما حدث"، مشيراً إلى انه "من البديهي، عند حصول خضة أمنية في أي بلد، أن يُعيد المُسافر حساباته ولاسيما وان الانفجار في شارع "تقسيم" ليس عاديا فهذه منطقة حيوية تعج بالناس 24 ساعة على 24".

واعتبر ان "سرعة الأجهزة الأمنية التركية في اعتقال المتورطين بالانفجار أمر مطمئن ويريح المُسافرين، لأن العامل النفسي مهم أيضا"، وأكد ان "اللبنانيين الذين يتوجهون في عمل إلى إسطنبول لم يلغوا حجوزاتهم وان عددا قليلا منهم ممن يذهبون للسياحة فضلوا التريث قليلا بانتظار جلاء الأمور".